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Adanaspor, Bagayoko'yu renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig'de Tetiş Yapı Elazığspor ile sözleşmesini fesheden Moussa Bagayoko Adanaspor ile anlaştı.

Kaynak: AA
Adanaspor, Bagayoko'yu renklerine bağladı
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19 Ocak 2019 09:33
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Malili futbolcu Moussa Bagayoko'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, son olarak Tetiş Yapı Elazığspor forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Moussa Bagayoko bu sezon çıktığı 17 maçta, 1 gol atıp 2 asist yapmıştı.



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