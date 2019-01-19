Adanaspor, Bagayoko'yu renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Malili futbolcu Moussa Bagayoko'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, son olarak Tetiş Yapı Elazığspor forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Moussa Bagayoko bu sezon çıktığı 17 maçta, 1 gol atıp 2 asist yapmıştı.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, son olarak Tetiş Yapı Elazığspor forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Moussa Bagayoko bu sezon çıktığı 17 maçta, 1 gol atıp 2 asist yapmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın