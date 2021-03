'Adanaspor asla küme düşmeyecek!'

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un orta saha oyuncuları Umut Sözen ve Uğurcan Yazğılı, geçen sezonki ligden düşme endişesini bu yıl yaşamayacaklarına ve turuncu-beyazlı ekibin bir süre sonra puan cetvelinde rahat bir konuma geleceğine inanıyor.



Bu sezon turuncu-beyazlı formayla ligde 10 maça çıkan Umut, AA muhabirine, ligin 26. haftasında pazar günü deplasmanda Menemenspor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.



Umut, geçen sezon yaşadıkları küme düşme sıkıntısının bu yıl yaşanmayacağına inandığını belirterek, "Hedefimiz bu değildi, play-off oynamak istiyorduk. Şanssız mağlubiyetler aldık, son dakikalarda çok fazla puan ve puanlar kaybettik. Bu bizim ilk etaptaki hedefimizi ligde kalmak olarak güncelledi. 4 puan kapanmayacak fark değil. O yüzden bir an önce maçları kazanıp takımımızı rahat bir konuma getirmek istiyoruz." diye konuştu.



31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, küçük yaştan beri bütün teknik direktörlerin kendisine "Çok yeteneklisin." dediğini ancak bunları kullanmadığı yönünde eleştirildiğini aktardı.



Umut, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Küçük yaşlarda alnıma yapışan 'Umut koşmuyor, mücadele etmiyor.' tarzında söylentiler var. Ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü daha önceki sezonlarda da oynadığım takımlarda GPS takıldığı zaman genelde takımın en çok koşan bir veya ikinci oyuncusu oluyorum. Sahada çok fazla defansif özelliğim olmadığı, atlayıp zıplamadığım için koşmuyor olarak algılanabiliyor. Bu da bana yapışan bir şey. Böyle geldi, böyle gidiyor. Bunu bir şekilde kırmam gerektiğinin farkındayım. Yaşım 31 oldu ama en azından bir yerden bu şansın döneceğini hala düşünüyorum. Çalışmalarımı da bu doğrultuda ilerletiyorum. Kendime güveniyorum, inanıyorum. İnşallah forma şansı buldukça gol ve asistlerimin daha da artacağını düşünüyorum."



- Uğurcan: "Ligden düşme sıkıntısı yaşayacağımızı düşünmüyorum"



Adanaspor formasıyla bu sezon 20 lig maçında forma giyen orta saha oyuncusu Uğurcan Yazğılı da geçen hafta Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemediğini anımsattı.



Takım arkadaşlarının Balıkesirspor maçında iyi oynadığını vurgulayan 21 yaşındaki Uğurcan, "Böyle bir maçta bir puanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hafta da Menemenspor'la oynayacağız. Onlar da bizim rakibimiz. Zorlu bir maç olacak. Oradan da puanlarla dönmek istiyoruz. Menemenspor maçından puan veya puanlarla dönmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



Uğurcan, küme düşme konusunda sıkıntı yaşayacaklarını düşünmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bütün takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve çalışan herkese güveniyorum. Tek tek herkes birbirine güveniyor. İyi bir aile ortamı olduğunu düşünüyorum. Küme düşme potasıyla aramızdaki makas azaldı ama ben ligden düşme sıkıntısı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü kendime, takım arkadaşlarıma, herkese güveniyorum. Bu sezonu olabildiğince en iyi yerde bitirmeye çalışacağız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız."