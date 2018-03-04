Adanaspor Altınordu MAÇI CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Adanaspor-Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Adanaspor-Altınordu maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

04 Mart 2018 03:01
Adanaspor Altınordu MAÇI CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Adanaspor-Altınordu maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 25. haftasında Adanaspor-Altınordu karşı karşıya gelecek.

ADANASPOR-ALTINORDU MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 25. haftasında oynanacak Adanaspor-Altınordu maçı naklen yayınlanacak.

4 Mart Pazar günü saat 15.30'da oynanacak maç, beIN Sports Max 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Adanaspor-Altınordu maçı 4 Mart Pazar günü saat 15.30'dan itibaren beIN Sports Max 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
TFF 1. LİG'DE 25. HAFTA PUAN DURUMU NASIL? TIKLAYIN


TFF 1. LİG'DE 25. HAFTA FİKSTÜRÜ

02.03.2018 18:00 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 4 - 1 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
02.03.2018 18:00 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 3 - 0 ÜMRANİYESPOR
03.03.2018 13:00 DENİZLİSPOR 2-2 GRANDMEDICAL MANİSASPOR
03.03.2018 13:00 GAZİANTEPSPOR 1-3 BALIKESİRSPOR BALTOK
03.03.2018 15:30 ESKİŞEHİRSPOR 2-2 ADANA DEMİRSPOR
03.03.2018 15:30 SAMSUNSPOR 0-0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
04.03.2018 13:00 İSTANBULSPOR A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
04.03.2018 15:30 ADANASPOR A.Ş. - ALTINORDU A.Ş.
04.03.2018 15:30 BOLUSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

TFF 1. LİG'DE 24. HAFTA SONUÇLARI

24.02.2018 15:30 MKE ANKARAGÜCÜ 4-0 GAZİANTEPSPOR
24.02.2018 15:30 BALIKESİRSPOR BALTOK 2-0 SAMSUNSPOR
25.02.2018 13:00 ÜMRANİYESPOR 1-0 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
25.02.2018 13:00 GRANDMEDICAL MANİSASPOR 0-1 ESKİŞEHİRSPOR
25.02.2018 15:30 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 0-2 DENİZLİSPOR
25.02.2018 15:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1-1 TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
25.02.2018 18:00 ADANA DEMİRSPOR 2-1 İSTANBULSPOR A.Ş.
26.02.2018 18:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 2-1 ADANASPOR A.Ş.
26.02.2018 18:00 ALTINORDU A.Ş. 1-5 BOLUSPOR

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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