Adanaspor, Akhisarspor'u konuk edecek

TFF 1. Lig'de Adanaspor, çarşamba günü Akhisarspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adanaspor, Akhisarspor'u konuk edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Nisan 2021 12:19
TFF 1. Lig'de son 5 haftaya düşme hattında giren Akhisarspor, çarşamba günü, 6 puan önündeki Adanaspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'ndaki Adanaspor-Akhisarspor karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.

Ligde son 5 hafta öncesinde Menemenspor'un 5, Adanaspor'un 6, Aydeniz Et Balıkesirspor'un 7 puan gerisinde düşme hattında bulunan Akhisarspor, yarınki karşılaşmayı kazanıp ligde kalma umutlarını sürdürmek istiyor.

Yeşil-siyahlı ekip, son 3 maçından puan çıkaramadı.

Evinde çıktığı son 5 maçta galibiyeti bulunmayan ve bu müsabakalarda 2 puan alan Adanaspor, ligin ilk yarısında rakibini 1-0 mağlup etmişti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.