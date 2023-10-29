29 Ekim

Adanaspor 3 puanı tek golle aldı!

Trendyol 1. Lig 10. hafta maçında Adanaspor, sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adanaspor 3 puanı tek golle aldı!
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29 Ekim 2023 17:55
Trendyol 1. Lig 10. hafta maçında Adanaspor, sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Adanaspor 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 74. dakikada Feyzi Yıldırım'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Adanaspor puanını 12'ye çıkardı. Ümtaniyespor ise 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Tuzlaspor'u ağırlayacak. Adanaspor ise Eyüpspor'a konuk olacak.

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