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Adana'da yarış atını çaldılar

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir ahıra giren hırsızlar 400 bin lira değerindeki İngiliz atı ve yavrusunu çaldı

Kaynak: AA
Adana'da yarış atını çaldılar
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18 Ekim 2018 10:09
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir ahıra giren hırsızlar 500 bin lira değerindeki İngiliz yarış atını ve yavrusunu çaldı. Yem vermek için ahıra inen Mustafa Katar, atların yerinde olmadığını ve iplerin kesildiğini görünce hemen polisi aradı. Polisler hırsızların yakalanması için harekete geçerken, Katar ise 'Başıma ilk kez böyle bir olay geldi' dedi. Katar ailesinin çalınan atının önceki sahibi ise Serdal Adalı'ydı...
İncirlik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Katar (45), bir süre önce yarışlarda sakatlanan "Tell me mama" isimli 7 yaşındaki gebe yarış atı ve 6 aylık yavrusuna yem vermek için ahıra indi.

AHIRA İNDİ, POLİSİ ARADI

Bu sırada atların yerinde bulunmadığını ve ahırdaki iplerin kesilmiş olduğunu fark eden Katar, çalındığını anlayarak durumu polise bildirdi.  Olay yerine gelerek ahırda inceleme yapan ekipler, çalınan atların bulunması ve hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

'400 BİN LİRA TEKLİF ETTİLER, SATMADIM'

Mustafa Katar, gazetecilere yaptığı açıklamada, başına ilk kez böyle bir olayın geldiğini söyledi.  Katar, atı gebe olmadan önce 400 bin lira teklif ettiklerini fakat satmadığını dile getirdi.

ÜST ÜSTE YARIŞLAR KAZANDI

Atın 4-5 kez üst üste yarış kazandığını belirten Katar, sakatlandıktan sonra tedavi için yarışlardan çekildiğini ifade etti. Daha sonra Mustafa Katar, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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