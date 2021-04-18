Adana'da iftara kaç saat kaldı? Adana iftar vakti

Adana iftar saati, Adana iftar ne zaman, Adana'da iftara ne kadar kaldı, Adana'da akşam ezan vakti kaç saat sonra şeklindeki aramalar, Ramazan ayında Adana'da yükselişini sürdüren aramalar oldu. İşte il il iftar saatleri ve imsakiye...

18 Nisan 2021 16:48
Adana'da iftara kaç saat kaldı? Adana iftar vakti
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte inananlar oruç açacakları saatleri aramaya başladı. İstanbul Ankara İzmir iftar vakti aramalarıyla birlikte Adana iftar vakti de en çok aranan iftar vakitleri arasında yer alıyor. Adana'da iftara ne kadar kaldı, Adana iftar saati ve Adana iftar kaç dakika sonra sorularının yanıtlarını bu içerikte bulabilirsiniz.

ADANA'DA İFTARA KAÇ SAAT KALDI?



ORUÇ NASIL AÇILIR, ORUÇ NASIL AÇILMALI?

Orucu duayla açmak sünnettir. İlk iş susuzluğun giderilmesidir. Bol sulu gıdalar tüketilmelidir. İftar öncesi 1 bardak su, hurma ya da zeytinle başlayıp ardından ılık bir çorba ve bir dilim ekmek yedikten sonra 15 – 20 dakika ara verilmelidir. Bu sürede beyinden mideye giden açlık uyarıları kontrol altına alınır. Besinler ağızda iyice çiğnenmelidir. Ana menü; ağır yağlı yemekler, kızartmalar, kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak hazırlanmalıdır. Kan şekerini hızla yükselten yiyecekler yerine, posa miktarı fazla olan besinler tercih edilmelidir.


ORUÇ AÇMA DUALARI
Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.

Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.

'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'

Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor;
-'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmadan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'

Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü. "

Manası: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''



Diğer Haberler

İftardan sonra ateş basması nedir? Ateş basması neden olur? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftardan sonra ateş basması nedir? Ateş basması neden olur? (20 Nisan Salı)
İftardan sonra şişkinlik, ne iyi gelir? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftardan sonra şişkinlik, ne iyi gelir? (20 Nisan Salı)
İftardan sonra kalp çarpıntısı neden olur? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftardan sonra kalp çarpıntısı neden olur? (20 Nisan Salı)
İftardan sonra tansiyon yükselmesi! İftardan sonra tansiyon düşmesi (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftardan sonra tansiyon yükselmesi! İftardan sonra tansiyon düşmesi (20 Nisan Salı)
İftarda ezan okunurken su içilir mi? Oruç nasıl açılır? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftarda ezan okunurken su içilir mi? Oruç nasıl açılır? (20 Nisan Salı)
İftarda oruç açarken ne denir? Oruç açma duası (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftarda oruç açarken ne denir? Oruç açma duası (20 Nisan Salı)
İftarda ezan okunurken oruç açılır mı? Ezanın bitmesini beklemek gerekir mi? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftarda ezan okunurken oruç açılır mı? Ezanın bitmesini beklemek gerekir mi? (20 Nisan Salı)
Sahura kalkamayan biri oruç tutabilir mi? Sahuru kaçırınca oruca niyet edilir mi? (20 Nisan Salı) Genel Haber

Sahura kalkamayan biri oruç tutabilir mi? Sahuru kaçırınca oruca niyet edilir mi? (20 Nisan Salı)
Sahuru kaçırınca oruç tutulur mu? Oruca nasıl niyet edilir? (20 Nisan Salı) Genel Haber

Sahuru kaçırınca oruç tutulur mu? Oruca nasıl niyet edilir? (20 Nisan Salı)
Daha fazla göster

İFTAR SAATLERİ

saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri

NAMAZ VAKİTLERİ

saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri
yukarı ok