Adana'da derbi öncesi kulüp başkanları bir araya geldi

TFF 1. Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak Adana Demirspor-Adanaspor derbisi öncesinde iki kulübün başkanları bir araya geldi.



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nde gerçekleşen buluşmada, oynayacakları maçın her iki takım için de önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.



İki takım arasında ezeli ve tatlı bir rekabet olduğunu ifade eden Sancak, şöyle konuştu:



"İki başkan dostlar. Taraftarlar da yavaş yavaş inşallah bu birlikteliğimize alışır, dostane çerçevede maçlarımızı oynar gideriz. Her iki taraf da kazanmak istiyor. Bu da doğal. Biz de kazanmak istiyoruz, bizim de hedeflerimizi var. Adanaspor'un da hedefleri var. İyi oynayan ve hak eden kazansın. Tabii ki bizim gönlümüzden geçen, dürüst olmak gerekirse kazanmak. İnşallah Allah bize nasip eder. Bayram Başkanım kusura bakmasın.



- Akgül: "İnşallah hak eden kazanır"



Adanaspor Başkanı Bayram Akgül de Sancak ile eski bir dostlukları olduğunu belirterek, "İnşallah hak eden kazanır. Tabii ki benim de Başkan Sancak gibi gönlümden geçen bizim kazanmamız ama derbi sonuçları belli olmuyor." dedi.



Sancak'ın dileklerine katıldığını ifade eden Akgül, "Maçın sorunsuz, sonuç her ne olursa olsun her iki taraf için de problemsiz geçmesini diliyorum. Hem saha içerisinde hem saha dışarısında. Tabi bu maçın bir özelliği de ilk defa seyircisiz oynanacak olması. Ben de merak ediyorum seyirsisiz derbi nasıl olacak?" şeklinde konuştu.



Toplantı sonunda Akgül ve Sancak, birbirlerine isimlerinin yazılı olduğu kendi kulüplerinin formalarını hediye etti.