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Adana'da amatör maçta arbede

Silifkespor ile Kilisspor arasında oynanan U-19 Türkiye Şampiyonası grup maçında çıkan arbedede darbedilen hakemin şikayeti üzerine Kilissporlu 3 futbolcu gözaltına alındı

Kaynak: AA
Adana'da amatör maçta arbede
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05 Mayıs 2018 22:08
Adana'da Silifkespor ile Kilisspor arasında oynanan U-19 Türkiye Şampiyonası grup maçında arbede çıktı, darbedilen hakemin şikayeti üzerine Kilissporlu 3 futbolcu gözaltına alındı.

U-19 Türkiye Şampiyonası grup maçında Silifkespor ile Kilisspor, Ali Hoşfikirer Stadı'nda karşılaştı.

Silifkespor'un 3-1 üstünlüğüyle devam eden maçta hakem Murat Temel, bir pozisyon sonrası Kilissporlu oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Bunun üzerine Kilissporlu futbolcular ile hakem arasında arbede yaşandı.

Darbedilen hakem, görevlilerin müdahalesi sonrası Kilissporlu 3 oyuncudan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan futbolcular, Akıncılar Polis Merkezine götürüldü.

Tamamlanamayan maçta hakem Temel, Kilissporlu 9 oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

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