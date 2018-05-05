Adana'da amatör maçta arbede

Adana'da Silifkespor ile Kilisspor arasında oynanan U-19 Türkiye Şampiyonası grup maçında arbede çıktı, darbedilen hakemin şikayeti üzerine Kilissporlu 3 futbolcu gözaltına alındı.U-19 Türkiye Şampiyonası grup maçında Silifkespor ile Kilisspor, Ali Hoşfikirer Stadı'nda karşılaştı.Silifkespor'un 3-1 üstünlüğüyle devam eden maçta hakem Murat Temel, bir pozisyon sonrası Kilissporlu oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Bunun üzerine Kilissporlu futbolcular ile hakem arasında arbede yaşandı.Darbedilen hakem, görevlilerin müdahalesi sonrası Kilissporlu 3 oyuncudan şikayetçi oldu.Gözaltına alınan futbolcular, Akıncılar Polis Merkezine götürüldü.Tamamlanamayan maçta hakem Temel, Kilissporlu 9 oyuncuya kırmızı kart gösterdi.