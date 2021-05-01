Adana Valiliği'nden seyirci açıklaması!

Türkiye Cumhuriyeti Adana Valiliği, TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynanan Adana Demirspor - Balıkesirspor maçıyla ilgili bir açıklama yayımladı.



Stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatıldığını belirten Valilik, şu açıklamayı yaptı;



Adana Demirspor-Balıkesirspor karşılaşmasında stadyumda ve stadyum çevresinde görülen taraftar yoğunluğuna dair bazı sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.



Maç başlamadan önce stadyuma girmeye çalışan veya civarında bulunan kişiler uzaklaştırılmış, Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği görevliler ve kişiler dışında stadyuma kimse alınmamıştır.



Koronavirüsle mücadele sürecinin yaşandığı bu dönemde tam kapanma kurallarını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır.



