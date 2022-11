Adana, tesisleri ve iklimiyle atletlerin kamp merkezi oldu

Adana, tesisleri ve açık alanda antrenman yapmaya elverişli iklim özellikleriyle son yıllarda atletizmde farklı branşlardaki sporcuların kamp merkezi haline geldi.



Birçok branşta şampiyonların yetiştiği Adana, son yıllarda sayısı artan spor tesisleriyle, çok sayıda milli sporcunun antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor.



Türkiye Kros Şampiyonası için kente gelen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine, Adana'nın Türk atletizmi için vazgeçilmez bir şehir olduğunu söyledi.



Adana'nın iklim koşullarının sporcular için avantaj sağladığını ifade eden Çintimar, kentin özellikle kış mevsiminde Türkiye'nin kamp merkezi olabilme yolunda çok güzel bir noktada bulunduğunu belirtti.



Atletizm şampiyonlarına hazırlanmak için birçok milli atletin Adana'yı tercih ettiğini anlatan Çintimar, "Milli atletlerimizden Kayhan Özer, cirit atmada olimpiyat 4'üncüsü Eda Tuğsuz son on yıldır Adana'da çalışıyor. Cirit atmada 5. İslami Dayanışma Oyunları şampiyonu Esra Türkmen, son dört yıldır burada çalışmalarını sürdürüyor. 8-10 sporcumuz daha Adana'da kamplarına devam ediyor." diye konuştu.



Başkan Çintimar, Adana'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin önemine de işaret ederek, son üç yıldır milli takım seçmeleri ve müsabakaları için burayı tercih ettiklerini dile getirdi.



Sporcuların, tesis ve iklim koşulları bakımından oldukça iyi durumdaki kentte verimli bir antrenman süreci geçirdiği anlatan Çintimar, şöyle devam etti:



"Gençlik ve Spor Bakanlığı bu anlamda burada çok güzel bir Olimpiyat Hazırlık Merkezi yaptı. Biz de bu merkezi kullanarak sporcularımızı hazırlıyoruz. Adana bir spor şehri. Onun için de buradaki her türlü spor müsabakasında istenilen noktaya geliniyor. Bu tesisler Adana'ya yeni bir ivme kazandıracaktır. Adana özellikle kış mevsiminde Türkiye'nin kamp merkezi olabilme yolunda çok güzel bir noktada. İnşallah daha da gelişecektir."



Özer: "Kamp sürecinde hava koşulları bizim için önemli"



Milli atlet Kayhan Özer, Adana'da inşa edilen atletizm ve spor tesisleriyle daha rahat antrenman yapma imkanı bulduklarını aktardı.



Kamp çalışmalarını Adana'da gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özer, şunları kaydetti:



"Şu an kasım ayındayız ama hala kısa kollu tişörtle antrenman yapıyorum. Kamp sürecinde hava koşulları bizim için önemli çünkü soğuk havalarda antrenman çok zorlaşıyor. Hava bu kadar güzelken ve Adana bu kadar güneşliyken başka bir yeri tercih etmek istemiyorum. Hem hava koşulları iyi hem de yapılan yeni bir tesisimiz var. Bence Türkiye'deki en iyi atletizm tesislerinden biri. Tesis ve saha yan yana. İniyorsunuz, antrenmana geliyorsunuz, çıkıyorsunuz, yatıyorsunuz. Bu kadar kullanışlı ve verimli olduğu için ben tabii ki Adana'yı tercih ediyorum."





