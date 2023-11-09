Adana'nın ilk patika yarışı başlıyor

Adana'nın ilk patika yarışı olarak düzenlenecek Varda Ultra Trail, 8 ülkeden 70'i yabancı toplam 750 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adana Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliği ile düzenlenecek, 8 ülkeden 70'i yabancı toplam 750 sporcunun yarışacağı Varda Ultra Trail'in tanıtım toplantısı, belediyeye ait toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, göreve geldiklerinden bu yana Adana'ya 'spor şehri' adını koyduklarını anlattı. Karalar, "Adana aslında bir turizm, tarih, sanat, lezzet ve sıcak insanların kentiydi. Yakın zamanda artık Adana tam anlamıyla 'Spor Şehri' adını taşıyacak. Bu koşu çok harika olacak. Kapıkaya Kanyonu olağanüstü güzelliklere sahip. Buranın güzelliğini tüm dünyaya tanıtacağız" dedi.

Rusya, Tacikistan, Kırgızistan, Katar, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den sporcular 3 ayrı parkurda yarışacak. 70 sporcunun katılacağı 67 kilometrelik Ultra Trail Koşusu 07.30'da Kapıkaya Kanyonu girişinde, 250 sporcunun katılacağı 27 kilometrelik Train Trail Koşusu 10.30'da Belemedik Tabiat Parkı'nda, 430 sporcunun katılacağı 14 kilometrelik Bridge Trail Koşusu 10.30'da Kapıkaya Kanyonu girişinde start alacak. Tüm parkurlar, tarihi 1900'lü yıllara dayanan Varda Köprüsü'nde son bulacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağlık, güvenlik ve organizasyon ekibi ile birlikte yaklaşık 400 kişi, sporcuların sağlıklı bir şekilde yarışı bitirmeleri için saha içerisinde çalışacak.