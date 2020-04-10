Adana koronavirüs yoğunluk haritası (Dağılım) var mı

Adana koronavirüs yoğunluk - İl il koronavirüs dağılım haritası yayınlandı - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salı gümü gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca, dün akşam yaptığı açıklamada ilk kez Türkiye günlük koronavirüs tablosunda il bazında verilere yer verdi. Basın açıklamasında, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, İzmir ve İstanbul'daki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımı tablo şeklinde paylaşıldı. Bu gelişme ile birlikte corona virüsü ilçelere göre dağılımı araştırılmaya başlandı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, İzmir ve İstanbul ilçelerinde kaç vaka var? İşte koronavirüs ilçe dağılımı ile Türkiye'de son durum….