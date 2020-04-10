Adana koronavirüs yoğunluk haritası (Dağılım) var mı

ANKARA'DA KORONAVİRÜS VAKALARIN DAĞILIMI

İZMİR'DE VAKALARIN DAĞILIMI

İSTANBUL'DA VAKALARIN DAĞILIMI

Corona virüsü illere göre, ilçelere göre dağılımı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam yaptığı son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Bakan Koca, daha önceden Türkiye koronavirüs tablosuna göre il il dağılımı paylaşmıştı. Dün akşam paylaştığı tablolarda ise 6 farklı ilimiz için ilçelerdeki verilere yer verdi. Vakaların pnömoniye dönüş oranları, yaş ve cinsiyete göre dağılımı ile günlük test sayılarına göre pozitif vaka oranı verileri de Bakan'ın açıklamaları sırasında ekrana yansıtıldı. Peki Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, İzmir, Ankara ve İstanbul'da corona virüsü ilçelere göre dağılımı ne durumda? İşte Türkiye günlük koronavirüs haritasına göre corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımı içeren son dakika haberi…