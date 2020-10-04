Adana derbisi sessiz sedasız bitti!

TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Adanaspor, 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
Adana derbisi sessiz sedasız bitti!
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04 Ekim 2020 20:55
TFF 1. Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Adanaspor'u konuk etti.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Ligde 2. beraberliğini alan Adana Demirspor, puanını 8 yaptı ve 4. sırada yer aldı. Üst üste 3. beraberliğini alan Adanaspor ise 6 puanla 9. sırada yer buldu.

Adana Demirspor, gelecek hafta Altay deplasmanına konuk olacak. Adanaspor ise Altınordu'yu ağırlayacak.



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