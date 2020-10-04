Adana derbisi sessiz sedasız bitti!

TFF 1. Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Adanaspor'u konuk etti.
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Ligde 2. beraberliğini alan Adana Demirspor, puanını 8 yaptı ve 4. sırada yer aldı. Üst üste 3. beraberliğini alan Adanaspor ise 6 puanla 9. sırada yer buldu.
Adana Demirspor, gelecek hafta Altay deplasmanına konuk olacak. Adanaspor ise Altınordu'yu ağırlayacak.
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Ligde 2. beraberliğini alan Adana Demirspor, puanını 8 yaptı ve 4. sırada yer aldı. Üst üste 3. beraberliğini alan Adanaspor ise 6 puanla 9. sırada yer buldu.
Adana Demirspor, gelecek hafta Altay deplasmanına konuk olacak. Adanaspor ise Altınordu'yu ağırlayacak.