Adana deprem mi oldu? 6 Şubat 2023 Son dakika Adana deprem kaç şiddetinde oldu? Adana deprem kaç kişi öldü, yaralı sayısı ne kadar?

Son dakika Adana deprem haberleri. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Kahramanmaraş, Adana , Kilis, Adana , Adana , Adana, Adana , Adana , Adana ve Adana 'da binalar yıkıldı. İlk bilgilere göre Adana 'da 23, Adana 'da 18, Adana 'da 6 Adana 'de 7 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Soylu, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" açıklamasını yaptı. Peki, Adana deprem mi oldu? Son dakika Adana deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi/AFAD son depremler listesi 6 Şubat 2023







SON DAKİKA ADANA'DA DEPREM: KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ YARALI VAR?



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 10 ili etkileyen depremde hayatını kaybedenler ve yaralananlarla ilgili son rakamları paylaştı.



Oktay, "toplamda 284 can kaybı var, 2 bin 323 yaralı var. 1710 bina yıkıldı" dedi ve sayıların artacağının tahmin edildiğini söyledi.



AFAD'da yaptığı açıklamada Oktay, illerdeki can kaybı, yaralı ve yıkılan bina sayısıyla ilgili şu detayları verdi:



-Kahramanmaraş'ta 70 can kaybı, 200 yaralı, 300 yıkılan bina.



-Gaziantep'te 80 can kaybı, 600 yaralı, 581 yıkılan bina.



-Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı, 200 yıkılan bina.



-Osmaniye'de 20 can kaybı, 200 yaralı, 83 yıkılan bina.



-Adıyaman'da 13 can kaybı, 22 yaralı, 100 yıkılan bina.



-Diyarbakır'da 14 can kaybı, 226 yaralı, 20 yıkılan bina.



-Şanlıurfa 18 can kaybı, 200 yaralı, 60 yıkılan bina.



-Kilis 8 can kaybı, 200 yaralı, 50 bina yıkılan bina.



-Adana 10 can kaybı, 118 yaralı, 16 bina yıkılan bina.



-Malatya, 47 can kaybı, 550 yaralı, 300 yıkılan bina.





DÖRDÜNCÜ SEVİYEDE ALARM VERİLDİ