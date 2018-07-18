Adana Demirspor'un yeni oyuncuları kampa dahil oldu

Adana Demirspor'un kadrosuna kattığı yeni oyuncuları, kampa katılıp takımla birlikte antrenmanlara başladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler, Milan Mitroviç, Hamidou Traoure ve Çağlar Şahin Akbaba Kızılcahamam kampına dahil olarak, takımla birlikte ilk antrenmanlarını yaptı.Hakan Kutlu yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını aralıksız devam ettiren Adana Demirspor'un bugün yaptığı antrenmanı, mavi-lacivertli kulübün 2. Başkanı İmam Gazali Hıradığı da takip etti.Teknik direktör Hakan Kutlu ile görüşme gerçekleştiren Gazali, takımın çalışmaları hakkında bilgi aldı.Gazali, antrenman sonrasında teknik ekibe ve futbolculara tatlı ikramı yaptı.Adana Demirspor hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.