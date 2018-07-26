  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Stopere Hollandalı boğa
  •  
    Terim'in "Felipe Melo" operasyonu! Yeniden...
  •  
    Galatasaray'a piyango!.. 5 milyon euroluk teklif!
  •  
    G.Saray'dan ilk teklif!.. Defansa Alman panzeri

Adana Demirspor'un hazırlık maçı programı belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un hazırlık maçı programı resmen belli oldu.

Kaynak: DHA
Adana Demirspor'un hazırlık maçı programı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2018 13:14
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında 26-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında oynayacağı maçların programı belli oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Ankara Kızılcahamam'da sürdüren mavi-lacivertliler, kamptaki ilk hazırlık maçında; TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor ile karşılaşacak. Kızılcahamam Soğuksu Tesisleri'nde oynanacak mücadele, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 17.30'da başlayacak.

Adana Demirspor'un hazırlık programı kapsamında bir sonraki rakibi TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hacettepe Spor olacak. Kızılcahamam Stadı'nda oynanacak mücadele, 29 Temmuz 2018 Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Adana Demirspor 3'üncü hazırlık karşılaşmasında ise 31 Temmuz Salı günü Soğuksu Tesisleri'nde, 3.lig ekiplerinden Diyarbekirspor ile karşılaşacak.

Adana Demirspor'un 26-31 Temmuz 2018 tarihleri arasındaki maç programının listesi şu şekilde:

26.07.2018 Adana Demirspor – Tuzlaspor 17.30 Soğuksu Tesisleri
29.07.2018 Adana Demirspor – Hacettepe Spor 18.00 Kızılcahamam Stadı
31.07.2018 Adana Demirspor – Diyarbekirspor 18.00 Soğuksu Tesisleri

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için