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Adana Demirspor'dan Karabük'e tek gol

Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor, ikinci yarının ilk maçında Kardemir Karbükspor'u konuk etti. Maçta kazanan tek golle Adana Demirspor oldu.

Kaynak: Sporx.com
Adana Demirspor'dan Karabük'e tek gol
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18 Ocak 2019 20:52
Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçında Adana Demirspor ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Adana Demirspor oldu.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Mickael Pote kaydetti.

Ligde üç maç sonra kazanan Adana Demirspor puanını 27'ye yükseltti. Kardemir Karabükspor -1 puanla haftayı kapattı.

Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Adana Demirspor, Denizlispor'a konuk olacak. Karabükspor, Hatayspor'u ağırlayacak.

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