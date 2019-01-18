Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçında Adana Demirspor ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Adana Demirspor oldu.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Mickael Pote kaydetti.
Ligde üç maç sonra kazanan Adana Demirspor puanını 27'ye yükseltti. Kardemir Karabükspor -1 puanla haftayı kapattı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Adana Demirspor, Denizlispor'a konuk olacak. Karabükspor, Hatayspor'u ağırlayacak.
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Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Mickael Pote kaydetti.
Ligde üç maç sonra kazanan Adana Demirspor puanını 27'ye yükseltti. Kardemir Karabükspor -1 puanla haftayı kapattı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Adana Demirspor, Denizlispor'a konuk olacak. Karabükspor, Hatayspor'u ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın