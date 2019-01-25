  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 70 imza...
  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 70 İMZA
  •  
    Sinan Gümüş'e kanca! Önce Benfica, bu kez...
  •  
    Terim'den Alper Potuk transferine 2013 vetosu
  •  
    G.Saray'a rapor verdiler Transferde son durum

Adana Demirspor'dan Göksel Gencer için başsağlığı mesajı

Bir dönem Adana Demirspor'da kaleci antrenörlüğü yapan Gencer için başsağlığı mesajı yayımlandı

Kaynak: AA
Adana Demirspor'dan Göksel Gencer için başsağlığı mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2019 11:02
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Mersin'deki evinde ölü bulunan 44 yaşındaki eski kaleci antrenörlerinden Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yayımlanan mesajda, "Ümit Milli Takım eski kalecilerinden, birçok kulüpte forma giyen ve takımımızda da bir dönem kaleci antrenörlüğü görevinde bulunan Göksel Gencer'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Göksel Gencer'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

Göksel Gencer, dün Mersin'in Silifke ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için