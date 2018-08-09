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Adana Demirspor'dan bir transfer daha

Adana Demirspor, Kayserispor'da forma giyen orta saha oyuncusu Erdal Öztürk'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Adana Demirspor'dan bir transfer daha
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09 Ağustos 2018 15:59
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Kayserispor'da forma giyen orta saha oyuncusu Erdal Öztürk'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Kayserispor'da oynayan, daha önce de Hertha Berlin, Hoffenheim ve Bayern Münih genç takımlarında da forma giyen 22 yaşında futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen kulüp başkanı Murat Sancak, çok değerli bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını kaydetti.

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