Adana Demirspor'dan bir bomba daha! Anderson...

"ANDERSON DÜNYACA ÜNLÜ BİR YILDIZ"

ANDERSON: ÇOK BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİM

ANDERSON'UN KARİYERİ

ADANA DEMİRSPOR'UN BU YAZ YAPTIĞI TRANSFERLER

Adana Demirspor, Manchester United ve Porto'nun eski yıldızı Anderson Abreu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.Adana Demirspor, transferde bombaları arka arkaya patlatıyor! Adana Demirspor, Manchester United'ın eski orta saha oyuncusu Anderson ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.Adana Demirspor, 30 yaşındaki oyuncunun transferini resmi sosyal medya hesaplarından duyururken, "Rüya değil gerçek! Anderson Luís de Abreu Oliveira Adana Demirspor'da" diyerek duyurdu.Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Anderson'u gündeme getiren menajer bir arkadaşımız, çok büyük bir isim. Olabilir mi acaba diye düşünürken uçak biletlerini alıp getirdiler. Anderson dünyaca ünlü bir yıldız, bazı eleştiriler de gelebilir, 5-6 aydır futbol oynamadı, kilosu var gibi ama burada kendisine gelebilir. Ben Anderson'u buraya getirmekten çok mutluyum" şeklinde konuştu.Adana Demirspor'a transfer sürecini anlatan Anderson ise, "Bana verilen bu şanstan dolayı teşekkür ediyorum, burada kendimi ispat edeceğim. Kendimi hazır hissediyorum, bir hafta içerisinde daha iyi olacağım. Kampta da çalışacağız ve takımı Süper Lig'e çıkartacağız. Adana'ya gelmeden önce Pepe ve Quaresma ile konuştum, sıcaklık konusunda bir sorun yaşayacağımı da düşünmüyorum. Türkiye'den daha önce de teklifler aldım ve Adana Demirspor en iyi teklifi yaptı. Ailem de burada çok mutlu, büyük bir kulübe geldim ve bana burada iyi yaşam sözü verdiler, başkan bu konuda garanti verdi" dedi.Kariyerine Gremio'da başlayan ve 2005 yazında 8 milyon Euro bonservis ücretiyle Porto'ya transfer olan Abnderson, 2 sezon sonra 31.5 milyon Euro bonservisle Manchester United'a gitti. Alex Ferguson'ın çok inandığı oyunculardan biri olan Anderson, ofansif orta sahadan merkez orta sahaya evrildi.MANU'da 1 Şampiyonlar Ligi, 4 Premier Lig, 2 Lig Kupası ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanan Anderson, 2014'te Fiorentina'ya, oradan da Internacional'e gitti. Anderson'un kontratı sona ermiş ve boşta kalmıştı.Çağlar AkbabaAhmet Sabri FenerMilan MitrovicTayyip Talha SonuçBatuhan İşçilerRüştü HanlıOrhan TaşdelenHakan BilgiçHamidou TraoreMurat DuruerMurat AkınGalip GüzelEmre NefizJakub KoseckiMickael PoteBatuhan KaradenizMehmet Kaan Türkmen