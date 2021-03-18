Adana Demirspor'dan 6 engelliye elektrikli tekerlekli sandalye

TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor'un başlattığı "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" hareketine katılan Adana Demirspor, 6 engelliye elektrikli tekerlekli sandalye hediye etti.

Haber; AA
Abone Ol
Adana Demirspor'dan 6 engelliye elektrikli tekerlekli sandalye
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mart 2021 15:21
TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor'un başlattığı "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" hareketine katılan Adana Demirspor, 6 engelliye elektrikli tekerlekli sandalye hediye etti.

Geçen hafta ihtiyaç sahibi 3 kişiye elektrikli tekerlekli sandalye sağlayan Beypiliç Boluspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Var mısınız? Engelleri birlikte kaldıralım" sloganıyla Adana Demirspor'u sosyal medya hesabı Twitter'dan etiketledi.

Çağrıya sessiz kalmayan Adana Demirspor, kulüp başkanı Murat Sancak ve futbolcuların katkısıyla alınan 6 elektrikli tekerlekli sandalyeyi antrenman öncesi tesislere davet edilen ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Mavi-lacivertliler, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Var mısınız? Engelleri birlikte kaldıralım" sloganıyla Yılport Samsunspor'u etiketleyip, kampanyaya katılmaya çağırdı.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.