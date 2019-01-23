  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 65 imza...
  •  
    "Galatasaray'a Falcao transferi ÇOK yakışırdı"
  •  
    ...Ve Tetteh için BUGÜN Teklif, rest, son durum!
  •  
    Ozan Kabak'tan sonra Tolgay Arslan sürprizi!..
  •  
    Emre Akbaba söz verdi! Dönüş tarihini açıkladı

Adana Demirspor'da Vagner Love transferi olmadı

Adana Demirspor'da Başkan Murak Sancak, resmi siteden Vagner Love açıklaması yaptı

Kaynak: Sporx.com
Adana Demirspor'da Vagner Love transferi olmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2019 14:20
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Başkan Murak Sancak, resmi siteden Vagner Love açıklaması yaptı ve Brezilyalı oyuncunun transferini gerçekleştiremediklerini ifade etti.

İŞTE O İFADELER...

"Çok değerli Adana Demirsporlular, Transfer dönemi devam ederken kulübümüze yakışacak oyuncularla görüşmelerimiz devam etmektedir. Forvet transferi arayışlarımız doğrultusunda Beşiktaş Kulübü ile yollarını ayıracak olan Vagner Love ile transfer görüşmesi gerçekleştirdik. Yapılan görüşmeler neticesinde oyuncunun Türkiye'de değil yurt dışında forma giymek istemesinden dolayı Vagner Love transferi gerçekleşmemiştir. Görüşmeler sırasındaki sıcak yaklaşımından dolayı şahsım olarak Vagner Love teşekkür ederken, bundan sonraki futbol yaşantısında oyuncuya başarılar dilerim"

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için