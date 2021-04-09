Adana Demirspor'da Samet Aybaba'dan Süper Lig planı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, cumartesi günü Akhisarspor'a konuk olacakları 29. hafta maçını kazanmak istediklerini söyledi.



Aybaba, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Akhisarspor maçına iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirtti.



Geçen hafta 2-0 kazandıkları Ankara Keçiörengücü maçının, coşkularını arttırdığını dile getiren Aybaba, şunları kaydetti:



"Bazı maçlarda takılabiliriz. Eskişehirspor maçı gibi bir müsabaka daha yaşayabiliriz. Bizim kupa hedefimiz var. Maç analizlerini doğru yaptık. En kötü 6 galibiyet, 2 beraberlik düşünüyorduk. Beraberliği çok erken aldık. Milli maç arası bizim için çok iyi oldu. Eğer hemen maç olsaydı, belki bu kadar çabuk toparlanamazdık. Bence her şey güzel gidiyor. Akhisarspor maçı zor ve hedefe giden yolda önemli bir karşılaşma. Akhisarspor maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz."







