Adana Demirspor'da olağanüstü genel kurul kararı

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da seçimli olağanüstü genel kurula gidilmesi kararı alındığı duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Adana Demirspor'da olağanüstü genel kurul kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2020 16:26
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da seçimli olağanüstü genel kurula gidilmesi kararı alındığı duyuruldu.

Kulübün twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Olağanüstü genel kurul toplantısı, 17 Eylül Perşembe saat 14.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması durumunda ise kongremiz 24 Eylül Perşembe günü aynı yerde ve saatte gerçekleştirilecektir."  ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, genel kurula gelecek üyelerin maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna dikkat etmeleri istendi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için