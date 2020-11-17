Adana Demirspor'da Kovid-19 testleri tekrarlandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da ligin 10. haftasındaki Eskişehirspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı.

Haber; AA
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Adana Demirspor'da Kovid-19 testleri tekrarlandı
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17 Kasım 2020 18:14
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da ligin 10. haftasındaki Eskişehirspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, izolasyon sürecinin 10. günündeki testlerde 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürecin devam edildiği bildirildi.

Daha önce takımda 24 futbolcu, 2 teknik adam ve 3 personelin testleri pozitif sonuçlanmıştı.



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