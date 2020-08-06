Adana Demirspor'da kiralık sözleşmesi biten 3 oyuncu takımdan ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kiralık sözleşmeleri sona ermesi nedeniyle takımdan ayrılan 3 oyuncusuna hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Haber; AA
Adana Demirspor'da kiralık sözleşmesi biten 3 oyuncu takımdan ayrıldı
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06 Ağustos 2020 16:32
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kiralık sözleşmeleri sona ermesi nedeniyle takımdan ayrılan 3 oyuncusuna hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Mavi-lacivertli kulüp, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kiralık sözleşmesi biten orta saha Vedat Bora, sol açık Berk Yıldız ve forvet İbrahima Kone'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

Akdeniz ekibi, "Üç futbolcumuza kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamlarında başarılar dileriz." açıklamasında bulundu.

 




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