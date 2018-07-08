Adana Demirspor'da Hakan Kutlu dönemi resmen başladı

'de mücadele eden, teknik direktörile anlaştı.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, başkanıve sportif direktörile bir araya gelen2018-2019 sezonunda takımın başında olacağı belirtildi. Kutlu'ya yeni görevinde başarılar dileyen Murat Sancak,dedi.Ayrıca Sancak, Adana Demirspor Kulübü'nün yönetimde görev yapacak çalışma arkadaşlarını da açıkladı.Kulüpte başkanvekili Süleyman Bilici, başkan yardımcısı İmam Gazali Hıradağı, başkan yardımcısı Şerif Güler, as başkan Şentürk Çalık, basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu, hukuk işleri Tarkan Kulak, muhasip üye Remzi Kar, federasyon sorumlusu Levent Özveren, idari işler sorumlusu Tekin Taylancı, alt yapı borumlusu İsmail Tanrıverdi'nin görev yapacağı bildirildi.