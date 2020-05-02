Adana Demirspor'da çalışmalar tekrar başladı

TFF 1. Lig takımı Adana Demirspor'da koronavirüs arası sonrası ilk saha antrenmanı gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoï¿½raf; AA
Adana Demirspor'da çalışmalar tekrar başladı
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02 Mayıs 2020 16:50
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen antremanlara tekrar başlandı.

Mavi-lacivertli kulübün açıklamasına göre, futbolcular sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlarını yaptı. Oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde topla çalıştı.

Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde gerçekleştirilen idmana, izinli olan Erkan Zengin ve Tarık Çamdal katılmadı.

Tesislere, futbolcular ve personel dışında kimse alınmadı.

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