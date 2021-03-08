Adana Demirspor'da Aissati'ye veda

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da İsmail Aissati'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi

Haber; AA
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Adana Demirspor'da Aissati'ye veda
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08 Mart 2021 15:34
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da İsmail Aissati'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde takımımıza katılan İsmail Aissati'nin sözleşmesi, ailevi nedenlerden dolayı karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Adana Demirspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.



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