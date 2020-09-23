Adana Demirspor'da 3 futbolcunun kendilerine kulüp bulması istendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 3 futbolcusuna kendilerine kulüp bulmaları için izin verildiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Mustapha Carayol, Aias Aosman ve Samed Ali Kaya'ya kulüp bulmaları için izin verilmiştir." denildi.



Açıklamada, 3 futbolcuya takıma verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.



