Adana Demirspor'da 3 futbolcunun kendilerine kulüp bulması istendi

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da 3 futbolcunun kendilerine kulüp bulmalarının istendiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
Adana Demirspor'da 3 futbolcunun kendilerine kulüp bulması istendi
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23 Eylül 2020 16:37
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 3 futbolcusuna kendilerine kulüp bulmaları için izin verildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Mustapha Carayol, Aias Aosman ve Samed Ali Kaya'ya kulüp bulmaları için izin verilmiştir." denildi.

Açıklamada, 3 futbolcuya takıma verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.



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