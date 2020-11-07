Adana Demirspor'da 29 kişinin tesi pozitif çıktı: Maç ertelendi!

Adana Demirspor, 24'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak olan İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ertelendi.

Haber; Sporx.com
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Adana Demirspor'da 29 kişinin tesi pozitif çıktı: Maç ertelendi!
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07 Kasım 2020 12:48
1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 24'ü futbolcu, toplam 29 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "İstanbulspor maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır." sözleri kullanıldı.

Adana Demirspor'un deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşma, koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.



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