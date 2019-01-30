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Adana Demirspor'a Ukraynalı golcü geldi

Adana Demirspor, forvet oyuncusu Oleksandr Gladkyy'i renklerine bağladı.

Kaynak: AA
Adana Demirspor'a Ukraynalı golcü geldi
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30 Ocak 2019 23:07
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, forvet oyuncusu Oleksandr Gladkyy'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor'da forma giyen 31 yaşındaki Ukraynalı forvet ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Gladkyy'nin, takımın bugünkü antrenmanında yer aldığı da belirtildi.

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