Adana Demirspor'a Ukraynalı golcü geldi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, forvet oyuncusu Oleksandr Gladkyy'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor'da forma giyen 31 yaşındaki Ukraynalı forvet ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Gladkyy'nin, takımın bugünkü antrenmanında yer aldığı da belirtildi.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor'da forma giyen 31 yaşındaki Ukraynalı forvet ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Gladkyy'nin, takımın bugünkü antrenmanında yer aldığı da belirtildi.
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