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Adana Demirspor'a Süper Lig'den transfer

Adana Demirspor, Konyaspor'un orta saha oyuncusu Vedat Bora'yı renklerine bağladı.

Kaynak: AA
Adana Demirspor'a Süper Lig'den transfer
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04 Ocak 2019 09:45
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Vedat Bora'yı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertliler, son olarak Atiker Konyaspor forması giyen 23 yaşındaki Vedat Bora ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Vedat Bora, Akdeniz ekibinin Antalya kampına katılarak takımla çalışmalara başladı.

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