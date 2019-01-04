Adana Demirspor'a Süper Lig'den transfer

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Vedat Bora'yı kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertliler, son olarak Atiker Konyaspor forması giyen 23 yaşındaki Vedat Bora ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Vedat Bora, Akdeniz ekibinin Antalya kampına katılarak takımla çalışmalara başladı.
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Mavi-lacivertliler, son olarak Atiker Konyaspor forması giyen 23 yaşındaki Vedat Bora ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Vedat Bora, Akdeniz ekibinin Antalya kampına katılarak takımla çalışmalara başladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın