Adana Demirspor'a Brezilyalı forvet!

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Brezilyalı forvet oyuncusu Lucas Rangel'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'a Brezilyalı forvet!
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19 Ocak 2021 21:32
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Brezilyalı forvet oyuncusu Lucas Rangel'i kadrosuna kattı. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mavi-lacivertlilerin 26 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Rangel'in yarın takıma katılacağı kaydedildi.



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