Adana Demirspor, zirve aşkına kazandı

TFF 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Akhisarspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 2-0 kazandı.



Adana Demirspor'un golleri 45+2. dakikada Sinan Kurt ve 59. dakikada Erkan Zengin'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 21 yaptı ve 3. sıraay yerleşti. Akhisarspor ise 13 puanda kaldı.



Adana Demir, TFF 1. Lig'in 13. haftasında Altınordu'yu sahasında konuk edecek. Akhisarspor ise aynı haftada, bu kez diğer Adana ekibi Adanaspor'u sahasında konuk edecek.



