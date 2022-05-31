Adana Demirspor, Yusuf Sarı'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı.
Akdeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.
Geride kalan sezonun ilk yarısında Trabzonspor, ikinci yarısında Çaykur Rizespor forması giyen Yusuf Sarı, Trabzonspor'da 1, Çaykur Rizespor'da 3 gol attı.
Akdeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.
Geride kalan sezonun ilk yarısında Trabzonspor, ikinci yarısında Çaykur Rizespor forması giyen Yusuf Sarı, Trabzonspor'da 1, Çaykur Rizespor'da 3 gol attı.
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