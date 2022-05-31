Adana Demirspor, Yusuf Sarı'yı transfer etti

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor, Yusuf Sarı'yı transfer etti
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31 Mayıs 2022 20:22
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı.

Akdeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.

Geride kalan sezonun ilk yarısında Trabzonspor, ikinci yarısında Çaykur Rizespor forması giyen Yusuf Sarı, Trabzonspor'da 1, Çaykur Rizespor'da 3 gol attı.

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