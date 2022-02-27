Adana Demirspor, Yunus Akgün için teklifini yaptı!

Adana Demirspor, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan ve Süper Lig'de sergilediği futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'ün bonservisi için harekete geçti.



Başarılı futbolunun bonservisini almak isteyen Güney ekibi, sarı-kırmızılı takıma 1.2 milyon euro önerdi.



Galatasaray'ın gelen teklifi değerlendireceği ve Adana Demirspor'a geri dönüş yapacağı ifade edildi.



Bu sezon Adana Demirspor ile 28 resmi maça çıkan Akgün, 8 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.





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