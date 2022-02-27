Adana Demirspor, Yunus Akgün için teklifini yaptı!

Adana Demirspor, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün için teklif yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Yunus Akgün için teklifini yaptı!
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27 Şubat 2022 11:30
Adana Demirspor, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan ve Süper Lig'de sergilediği futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'ün bonservisi için harekete geçti.

Başarılı futbolunun bonservisini almak isteyen Güney ekibi, sarı-kırmızılı takıma 1.2 milyon euro önerdi.

Galatasaray'ın gelen teklifi değerlendireceği ve Adana Demirspor'a geri dönüş yapacağı ifade edildi.

Bu sezon Adana Demirspor ile 28 resmi maça çıkan Akgün, 8 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.

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