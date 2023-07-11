Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına Düzce'de devam etti.
Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon öncesi kamp yapan mavi-lacivertlilerin Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.
Futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan idmanda; pas, pres ve top kapma çalışması yaptı.
Koordinasyon ağırlıklı ilerleyen antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalışıldı.
Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon öncesi kamp yapan mavi-lacivertlilerin Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.
Futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan idmanda; pas, pres ve top kapma çalışması yaptı.
Koordinasyon ağırlıklı ilerleyen antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalışıldı.