Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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11 Temmuz 2023 20:53
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon öncesi kamp yapan mavi-lacivertlilerin Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.

Futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan idmanda; pas, pres ve top kapma çalışması yaptı.

Koordinasyon ağırlıklı ilerleyen antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalışıldı.

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