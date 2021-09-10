Adana Demirspor, Vincenzo Montella ile ilk maçına çıkacak

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni teknik direktörüyle ilk maçına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor, Vincenzo Montella ile ilk maçına çıkacak
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10 Eylül 2021 15:50
Adana Demirspor, Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, mavi-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkacak.

Ligde 2 puanı bulunan Akdeniz ekibi, sezona birer galibiyet ve beraberlikle başlayan Fatih Karagümrük karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.




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