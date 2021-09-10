Adana Demirspor, Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, mavi-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkacak.
Ligde 2 puanı bulunan Akdeniz ekibi, sezona birer galibiyet ve beraberlikle başlayan Fatih Karagümrük karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, mavi-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkacak.
Ligde 2 puanı bulunan Akdeniz ekibi, sezona birer galibiyet ve beraberlikle başlayan Fatih Karagümrük karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.