Adana Demirspor'un yeni sürprizi: David Luiz

Adana Demirspor'un Balotelli ve Belhanda transferlerinin ardından Brezilyalı stoper David Luiz için girişimlere başladığı kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Adana Demirspor'un yeni sürprizi: David Luiz
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08 Temmuz 2021 20:41
Mario Balotelli ve Younes Belhanda transferleriyle Avrupa'da büyük sükse yaratan Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, bir büyük imzaya daha hazırlanıyor.

Mavi-siyahlı ekibin, Arsenal ile sözleşmesi bittinten sonra ayrılan Brezilyalı stoper David Luiz ile görüştüğü bildirildi. Adana Demirspor'un, 34 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık kontrat önerdiği ve beklemeye geçtiği kaydedildi.

Premier Lig'de 213 maça çıkan tecrübeli stoper, 14 gol ve 8 asistlik skor katkısında bulundu.




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