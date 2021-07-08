Adana Demirspor'un yeni sürprizi: David Luiz

Mario Balotelli ve Younes Belhanda transferleriyle Avrupa'da büyük sükse yaratan Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, bir büyük imzaya daha hazırlanıyor.



Mavi-siyahlı ekibin, Arsenal ile sözleşmesi bittinten sonra ayrılan Brezilyalı stoper David Luiz ile görüştüğü bildirildi. Adana Demirspor'un, 34 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık kontrat önerdiği ve beklemeye geçtiği kaydedildi.



Premier Lig'de 213 maça çıkan tecrübeli stoper, 14 gol ve 8 asistlik skor katkısında bulundu.







