Adana Demirspor'un konuğu Hatayspor

Adana Demirspor, Süper Lig'de cumartesi günü Hatayspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'un konuğu Hatayspor
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26 Ocak 2024 14:53
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligde 7 galibiyet ve 10 beraberlik sonucunda topladığı 31 puanla haftaya 7. sırada giren Adana ekibi, 22 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

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