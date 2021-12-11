Adana Demirspor'un konuğu Giresunspor

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Giresunspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor'un konuğu Giresunspor
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11 Aralık 2021 14:41
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü GZT Giresunspor'u ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde 20 puanla 10'uncu sırada yer alan mavi-lacivertliler, 12. sırada bulunan Karadeniz ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor'da takımla antrenmanlara başlayan Younes Belhanda ve Lucas Castro, teknik direktör Vincenzo Montella'nın görev vermesi durumunda yeşil-beyazlılara karşısında forma giyebilecek.


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