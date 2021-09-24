Adana Demirspor'un konuğu Gaziantep

Adana Demirspor, Süper Lig'in 7. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü Gaziantep'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'un konuğu Gaziantep
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24 Eylül 2021 14:49
Adana Demirspor, Süper Lig'in 7. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü Gaziantep'i ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 6 puan ve averajla 13'üncü sırada bulunan Adana Demirspor, 8 puanlı rakibi Gaziantep karşısında galibiyet arayacak.

Akdeniz ekibinde Younes Belhanda ve David Akintola sakatlıkları nedeniyle Gaziantep karşısında forma giyemeyecek.

Bu sezonki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek elde eden mavi-lacivertlilerin, 3 beraberlik ve 2 de mağlubiyeti bulunuyor.


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