Adana Demirspor'un konuğu Fenerbahçe

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'un konuğu Fenerbahçe
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11 Kasım 2023 13:23
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 6 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda topladığı 21 puanla haftaya 3. sırada giren Akdeniz ekibi, 30 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'de sahasında çıktığı 6 maçtan da galip ayrılan Adana Demirspor, Fenerbahçe karşısında da bu serisini sürdürmek istiyor.

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