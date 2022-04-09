Adana Demirspor'un konuğu Altay

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü Altay'ı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'un konuğu Altay
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09 Nisan 2022 14:58
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü Altay'ı konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde 49 puan ve 6'ncı sırada yer alan mavi-lacivertliler, 17'nci sıradaki İzmir temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Adana Demirspor 3-1 kazanmıştı.

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