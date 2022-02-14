90+5'TE BİR GOL DAHA İPTAL

Süper Lig'de Adana Demirspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmada Mario Balotelli'nin golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi.Mario Balotelli karşılaşmanın 42. dakikasında attığı golle Beşiktaş karşısında durumu 1-1 yaptı. Ancak VAR hakemi Sarper Barış Saka, orta hakem Ali Şansalan'a pozisyonu incelemesini tavsiye etti.Ali Şansalan, Balotelli'nin şutundan önce Matias Vargas'ın Rachid Ghezzal'ın ayağına bastığı ve faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.Adana Demirsporlu futbolcular ve taraftarlar, golün iptal edilmesine tepki gösterdi.Karşılaşmanın 90+2. dakikasındasında attığı golle skoru 1-1 yapan Adana Demirsporlu Samet Akaydın, 90+5. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Ancak Samet Akaydın'ın şutu sırasında Mario Balotelli'nin kalecinin önünü kapadığı ve ofsaytta olduğu gerekçesiyle, bu gol iptal edildi.