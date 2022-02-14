Adana Demirspor'un iki golü VAR'a takıldı

Adana Demirspor'un Beşiktaş maçında iki golü VAR'a takıldı. Mavi-siyahlılar büyük üzüntü yaşadı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Adana Demirspor'un iki golü VAR'a takıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2022 20:49
Süper Lig'de Adana Demirspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmada Mario Balotelli'nin golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Mario Balotelli karşılaşmanın 42. dakikasında attığı golle Beşiktaş karşısında durumu 1-1 yaptı. Ancak VAR hakemi Sarper Barış Saka, orta hakem Ali Şansalan'a pozisyonu incelemesini tavsiye etti.

Ali Şansalan, Balotelli'nin şutundan önce Matias Vargas'ın Rachid Ghezzal'ın ayağına bastığı ve faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Adana Demirsporlu futbolcular ve taraftarlar, golün iptal edilmesine tepki gösterdi.



90+5'TE BİR GOL DAHA İPTAL

Karşılaşmanın 90+2. dakikasındasında attığı golle skoru 1-1 yapan Adana Demirsporlu Samet Akaydın, 90+5. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Ancak Samet Akaydın'ın şutu sırasında Mario Balotelli'nin kalecinin önünü kapadığı ve ofsaytta olduğu gerekçesiyle, bu gol iptal edildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.