Adana Demirspor'un hedefi Trabzonspor maçında seri!

Adana Demirspor, Süper Lig'de cuma günü Trabzonspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'un hedefi Trabzonspor maçında seri!
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05 Ekim 2023 14:41
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında cuma günü Trabzonspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Geride kalan 7 lig maçında 4 galibiyet ile 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren mavi-lacivertli ekip, 12 puanla 5. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Son iki karşılaşmasında Beşiktaş'ı 4-2, Coredon Alanyaspor'u 4-0 yenen Adana ekibi, Trabzonspor maçını da kayıpsız geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkarma hedefinde.

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