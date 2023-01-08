Adana Demirspor'un hedefi Başakşehir'in serisini bitirmek

Süper Lig'de Adana Demirspor bu hafta Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adana Demirspor'un hedefi Başakşehir'in serisini bitirmek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2023 12:40
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında pazartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde topladığı 30 puanla dördüncü sırada bulunan Adana Demirspor, 31 puanla bir üst sırasında yer alan Medipol Başakşehir karşısında galip gelmeye çalışacak.

Geride kalan hafta İstanbulspor'u 6-0 yenerek bu sezonki en farklı galibiyetini elde eden Adana ekibi, zirve yarışını sürdürmek için 3 maçtır yenilmeyen rakibine üstünlük kurmaya çalışacak.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon ilk maçta 2-1 yenildiği Başakşehir'i ikinci karşılaşmada aynı skorla mağlup etmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ