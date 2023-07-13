Adana Demirspor'un Düzce kampı sona erdi

Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdüğü Düzce'den ayrıldı.



Mavi-lacivertliler, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde 12 gün süren kampta top kapma, pas, pres, koordinasyon, kondisyon ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.



Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert yönetimindeki idmanlarda taktik ağırlıklı çalışmalar ile hazırlık maçları da yapıldı.



Adana Demirspor, bu çerçevede İran ekibi Traktör'ü 3-0, Moldova temsilcisi Sucleia'yı ise 5-0 mağlup etti.



Kentten ayrılan Adana ekibinin, 2 günlük aranın ardından Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarına devam edeceği öğrenildi.



